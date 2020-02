Das Antreten von Michael Matt im Weltcup-Slalom in Naeba (Japan) am Sonntag ist gefährdet. Der Tiroler hatte sich beim Parallelrennen in Chamonix beim Abschwingen einen Muskelfaserriss an einer Bandscheibe zugezogen und wird seither behandelt. Auf den Skiern stand Matt seither nicht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ein Antreten in Japan wackelt gehörig