Michael Matt Halbzeitzweiter in Zagreb hinter Zenhäusern

Michael Matt geht als Halbzeitzweiter des Weltcup-Slaloms in Zagreb in das Finale der besten 30. Der Tiroler hat 7/100 Sekunden Rückstand auf den Schweizer Ramon Zenhäusern. Dritter ist der Deutsche Linus Strasser (0,18 Sek.), Vierter der Franzose Clement Noel (+0,27). Manuel Feller fuhr im ersten Rennen nach seinem Bandscheibenvorfall an die siebente Stelle (0,50).

SN/APA (AFP/Archiv)/JEFF PACHOUD Matt befindet sich in aussichtsreicher Position