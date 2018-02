Michaela Dorfmeister gibt in Pyeongchang Comeback als Funktionärin

12 Jahre nach ihren zwei Goldmedaillen in Turin gibt die ehemalige Skirennfahrerin Michaela Dorfmeister bei den Spielen 2018 in Pyeongchang ein Olympia-Comeback. Die mittlerweile 44-jährige Niederösterreicherin tut das als Funktionärin im Alpinski-Bereich, nämlich als Jury-Mitglied bei den Herrenrennen. Dorfmeister hatte 2006 in San Sicario Gold in Abfahrt und Super-G gewonnen.

SN/gepa pictures/ christian walgram Michaela Dorfmeister (hier am 20. Jänner bei einem Promi-Event in Kitzbühel mit Hans Knauss) reist nach Pyeongchang.