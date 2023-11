Mika Vermeulen überrascht als Weltcup-Vierter in Ruka

Der Steirer Mika Vermeulen hat beim Langlauf-Weltcupauftakt in Ruka als Vierter des 20-km-Skatingmassenstarts für eine große Überraschung gesorgt. Dem 24-Jährigen fehlten nach aktiver Renngestaltung mit zwischenzeitlicher Führung im Sprint einer zwölfköpfigen Spitzengruppe nur 1,5 Sekunden auf den drittplatzierten Norweger Harald Östberg Amundsen. Der Sieg ging nicht weniger sensationell an dessen Landsmann Jan Thomas Jenssen vor dem Tschechen Michal Novak.

Den Topstars wie Simen Hegstad Krüger (5.) und Paal Goldberg (6.) gaben Vermeulen und Co. Nachsehen. Die bisherigen Bestleistungen von Vermeulen waren 20. Plätze gewesen, eine solchen hatte er auch am Samstag über 10 km klassisch erreicht.

"Es ist eine Überraschung und es ist so geil", meinte Vermeulen jubelnd. Er habe in Sommer so hart trainiert wie noch nie, was sich auch schon in Vorbereitungsrennen mit Spitzenrängen ausgewirkt habe. "Ich habe es schon kommen gesehen. Gut, wenn man es dann den anderen auch zeigen kann." Mitverantwortlich für den Erfolg der Steirers sind wohl auch der neue ÖSV-Cheftrainer Falk Göpfert und der Este Are Mets als Wachstechniker in der eben erst begonnenen fluorfreien Ära.

Im 20-km-Rennen der Frauen kam Teresa Stadlober nur auf Rang 23. Für die im Vorfeld von einer Verkühlung ausgebremste Olympia-Dritte war bei eisiger Kälte wie im Klassik-Rennen (15.) am Vortag kein Spitzenplatz zu holen. Ebenfalls wenig überraschend setzte sich der schwedische Erfolgslauf fort. Es gewann aber weder Ebba Andersson noch Frida Karlsson, sondern erstmals Moa Ilar.

Die 26-Jährige siegte im Sprint einer großen Spitzengruppe vor dem US-Duo Jessie Diggins und Rosie Brennan sowie Lotta Udnes Weng (NOR). Erst danach folgen die favorisierten Andersson und Karlsson. Nächstes Wochenende haben die Schwedinnen in Gällivare ein Heimspiel. Stadlober und Vermeulen sind dort über 10 km Skating am Start.