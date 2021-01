Mikaela Shiffrin: "Gewinnen war für mich nie selbstverständlich"

Der US-Star nähert sich nach einer harten Zeit vor dem Nachtslalom in Flachau wieder der Topform.

Mikaela Shiffrin ist erst 25 Jahre alt. Das gerät aufgrund ihrer Erfolge, die sie in ihrer beispiellosen Karriere bereits feiern durfte, gern in Vergessenheit. Etwas überraschend mag auch erscheinen, dass die US-Amerikanerin mit "nur" einem Saisonsieg nach Flachau reist. Da Shiffrin diesen im Riesentorlauf feierte, ist sie beim Nachtslalom am Dienstag - im Gegensatz zu den meisten Jahren davor - nicht die alleinige Favoritin auf den größten Preisgeldscheck im Weltcupwinter.

Immerhin vier Podestplätze in bisher erst sieben Saisonrennen ...