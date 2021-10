Mikaela Shiffrin im Interview: "Ich werde immer die Gejagte sein"

Skistar Mikaela Shiffrin spricht im SN-Interview über ihre beispiellose Karriere und ihr zuletzt sehr bewegtes Leben. Sowie über mentale Kämpfe und den Vergleich mit Marcel Hirscher.

Mikaela Shiffrin ist erst 26, aber seit einer gefühlten Ewigkeit die Ausnahmeerscheinung im Skirennsport. Beim Besuch bei ihrem Ausrüster Atomic gab die US-Amerikanerin im Gespräch mit den SN offen Einblicke in ihre Rolle als Superstar.

2011 haben Sie Ihr Weltcupdebüt gegeben. An welchem Punkt in Ihrer Karriere sind Sie angelangt? Mikaela Shiffrin: Es ist verrückt, zurückzublicken. Was alles passiert ist, sowohl im Sport als auch abseits davon. So geht das Leben. Es war alles ziemlich überwältigend. Noch einmal ...