Mikaela Shiffrin: "Hat es noch Sinn, jetzt in Österreich Skirennen zu fahren?"

Kritik an Gletscherrennen im Oktober: Knapp zwei Wochen vor dem Weltcupauftakt in Sölden fordert US-Star Mikaela Shiffrin einen an der Umwelt orientierten Rennkalender - und erhält dafür Unterstützung von Kollegen und Industrie.

Bauarbeiten an der Weltcupstrecke in Sölden sorgten für einen Schlagabtausch zwischen Umweltschützern und Bergbahnen.

Die Temperaturen sinken, der Auftakt in den Skiweltcup am 28./29. Oktober sollte gesichert sein. Die Vorfreude auf Sölden allerdings war aufgrund der bisher sommerlichen Verhältnisse allseits schon größer. "Wäre ich ein Hobbyfahrer, würde ich sicher noch nicht ans Skifahren denken", sagt Marco Schwarz und spricht damit wohl vielen Skifans aus der Seele. Mikaela Shiffrin fordert aufgrund des sichtbaren Klimawandels ein Umdenken im Skiweltverband FIS.

Die US-Amerikanerin gehört zu den rund 150 Wintersportprofis, die schon vergangene Saison in einem offenen Brief an die FIS eine Nachhaltigkeitsstrategie, einen neuen Rennkalender und umweltschonendere Reiserouten gefordert hatten. Zwei Wochen vor den Gletscherrennen am Rettenbachferner sagt Shiffrin nun: "Um Skisport allgemein und Rennen attraktiv zu machen, braucht es für alle Zugänglichkeit zu möglichst vielen Gebieten. Wir sind die Besten, genießen Priorität, wenn es um Trainingspisten geht, aber alle anderen haben in Europa derzeit kaum einen Platz, um Ski zu fahren. Das passt nicht zusammen." Sogar die Weltcupmannschaften drängen sich in den sehr wenigen Gletschergebieten, die derzeit geöffnet sind.

Shiffrin: "Für attraktiven Skisport braucht es Zugänglichkeit"

"Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen? Ist jetzt die Zeit für ein Skirennen in Österreich? Macht es Sinn? Vermutlich nicht", sagt die erfolgreichste Skirennfahrerin der Geschichte - und erhält von ihrer Kollegenschaft dahingehend durch die Bank große Unterstützung. Manuel Feller etwa, der mit dem ÖSV-Technikteam im September im "tiefsten Winter" von Argentinien eine gute Vorbereitung hatte, sagt nach der Rückkehr in die Heimat: "So extrem wie heuer habe ich es hier noch nie erlebt. Aber wenn die Berge einmal ein bisschen angezuckert sind, kommt das Feeling auch. Wir stehen am (heutigen) Montag sowieso bei minus fünf Grad auf dem Pitztaler Gletscher."