Mikaela Shiffrin: "Meine Checkliste ist komplett"

Das Atomic-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde über seinen gemeinsamen Sommer und unterschiedliche Ziele.

Es gibt nur drei mögliche Sieger. So viel steht schon zwei Wochen vor Beginn des Skiweltcups in Sölden fest. Nur drei? Ja. Denn während sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der Favoritenkreis größer ist, machen sich die Besten der vergangenen Saison auch diesmal den Markenweltcup untereinander aus. Head, Rossignol und Atomic geben das Tempo vor. Die Altenmarkter gehen mit einer nahezu unveränderten Mannschaft in den Winter.

