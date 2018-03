Mikaela Shiffrin verzichtet auf Start in Crans Montana

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Ski-Weltcup-Rennen am Wochenende in Crans Montana. Die bald 23-jährige Riesentorlauf-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist im Wallis weder im Super-G am Samstag noch in der Kombination am Sonntag am Start. Es sind die beiden einzigen Disziplinen, in denen Shiffrin in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden ist.

SN/APA (AFP/Archiv)/FLORIAN CHOBLET Shiffrin führt das Klassement mit 671 Punkten vor Wendy Holdener