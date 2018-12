Mikaela Shiffrins Wunsch zu Weihnachten: "Ich will skifahren gehen"

Bestmarke von Marlies Raich eingestellt und 50er-Jubiläum gefeiert: Ohne ein absehbares Ende ihrer Serie lässt die Ski-Ausnahmeathletin mit 23 Rekorde purzeln.

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren hat Marlies Schild den Slalom in Courchevel gewonnen. Es war ihr 34. und vorletzter, mit dem die Salzburgerin den Rekord von Vreni Schneider eingestellt hatte. Damals hatte eine gewisse Mikaela Shiffrin als 18-Jährige fünf Siege in dieser Disziplin vorzuweisen. Die Marke von Schild (jetzt Raich) war freilich weit entfernt, für das Ski-Wunderkind aber nicht außer Reichweite. Nun zog Shiffrin in Courchevel mit ihrem großen Vorbild gleich.

"Ich habe kämpfen müssen", sagte Shiffrin nach ihrem Erfolg in Frankreich, wo sie wieder einmal Petra Vlhova und Frida Hansdotter auf die Plätze verwies. Bernadette Schild hätte womöglich noch ein Wörtchen um den Sieg mitgeredet, doch die Salzburgerin fädelte als Halbzeit-Dritte im zweiten Lauf ein. So war Katharina Liensberger als Fünfte beste Österreicherin.

Das alles war aber nur unter Statistik zu vermerken. Wobei es gerade bei Shiffrin die Statistik ist, die ihre einsame Klasse am besten skizziert. Sie dominiert den Weltcup nach Belieben, hat nach ihrem siebten Saisonsieg schon 889 Punkte eingefahren, um 601 (!) mehr als ihre erste Verfolgerin. Mit 23 wohlgemerkt feierte sie nun ihren 50. Weltcupsieg, sechs Jahre nach ihrem Premierensieg. Kein Stenmark, kein Hirscher, keine Vonn kann da mithalten. Sollte diese den Stenmark-Rekord (86 Siege) knacken, er hätte ein Ablaufdatum. Bleibt Shiffrin verletzungsfrei, knackt sie den "100er", ist man sich im Skizirkus einig. "Das alles hätte ich vor ein paar Jahren nicht zu träumen gewagt", sagt sie.

Den nächsten Zwischenstopp auf ihrer Rekordjagd legt Shiffrin am 28. und 29. Dezember (Riesentorlauf und Slalom) am Semmering ein. Weihnachten verbringt sie mit ihrer Mutter Eileen, die sie immer begleitet, in Europa. Einen Wunsch hat sie auch noch: "Ich würde gern einen Tag Skifahren gehen." Mit ihrem Freund, Frankreichs Spitzenathlet Mathieu Faivre.