Millauer als Vierter ins Big-Air-Finale in Cardrona

Als Vierter der Big-Air-Qualifikation in Cardrona ist Clemens Millauer stark in die neue Saison der Snowboard-Freestyler gestartet. Der 24-jährige Oberösterreicher kam zum Weltcup-Auftakt in Neuseeland in der Ausscheidung auf 80,00 Punkte, besser waren nur der Kanadier Nicolas Laframboise (86,25), der Japaner Hiroaki Kunitake (86,00) und der US-Amerikaner Lyon Farrell (83,75).

SN/APA (AFP/GETTY)/EZRA SHAW Gelungener Auftakt für Millauer