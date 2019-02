Millauer verpasste als 13. WM-Finale im Slopestyle

Snowboarder Clemens Millauer hat den Einzug ins Slopestyle-Finale bei der WM in Park City verpasst. Der Oberösterreicher patzte nach einem starken Start in der Qualifikation im Semifinale und landete in der Endabrechnung auf Platz 13. Millauers zweiter Bewerb, der Big Air, war unter der Woche bereits wegen anhaltenden Schlechtwetters gestrichen worden.

SN/APA (AFP/Getty)/EZRA SHAW Kein Happy End für Clemens Millauer