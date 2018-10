Mirjam Pucher - 661 Tage Leidenszeit haben bald ein Ende

Abfahrerin Mirjam Puchner fiebert ihrem Comeback entgegen. Die größte Herausforderung hat sie hinter sich, einige folgen noch.

Noch heißt es sechs Wochen warten, aber dann wird Mirjam Puchner endgültig einen Schlussstrich hinter ihre Leidenszeit ziehen. 661 Tage sind dann vergangen. 661 Tage nach ihrem folgenschweren Sturz beim Training zur WM-Abfahrt in St. Moritz, wo sie sich das Schien- und das Wadenbein gebrochen hatte, wird im Starthaus von Lake Louise erstmals wieder das Countdown-Signal für die St. Johannerin ertönen.

Nach drei Operationen und vielen Stunden in der Reha fühlt sich die 26-Jährige nun bereit für ihr Comeback, das eigentlich schon in der vergangenen Olympiasaison hätte über die Bühne gehen sollen. Poröse Stellen im Knochen machten jedoch einen weiteren Eingriff nötig. "Geduld werde ich weiterhin brauchen, aber die Vorbereitung war bis jetzt so gut, dass die Vorfreude auf die Rennen immer größer wird", sagt die 1,80 Meter große Modelathletin.

25 Tage Schneetraining in Chile und auf den heimischen Gletschern, zuletzt in Sölden, hat Puchner bereits in den Beinen. Die wichtigste Erkenntnis? "Ich habe beim Fahren keine Schmerzen, kann die gleichen Umfänge wie meine Teamkolleginnen fahren und denke dabei auch in keiner Sekunde an das verletzte Bein." Die größte Überwindung hat sie in Chile hinter sich gebracht: "Als ich zum ersten Sprung gekommen bin, hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl, aber mit jeder Fahrt bin ich auch im Kopf wieder befreiter geworden."

Wo genau sie sich einordnen wird, zeigen freilich erst die Rennen in Nordamerika, ehe es dann schon nach St. Moritz, wo sie 2017 bei der Landung gestürzt war, geht. Vergleiche mit Conny Hütter und Co. gab es bereits, waren aber noch wenig aussagekräftig. "In Chile war bei jedem Lauf eine andere vorn und ich kann den Rückstand sukzessive verringern", sagt die Polizeisportlerin, die ihr Fitnesstraining im Olympiazentrum Rif absolviert.

Zunächst gilt es, so schnell wie möglich wieder in die Top 30 der Startliste zu kommen. Das mittelfristige Ziel aber ist freilich wieder um Podestplätze mitzufahren. Einmal, in St. Moritz 2016, stand sie bereits ganz oben. 661 Tage nach ihrer schweren Verletzung soll der Weg dorthin zurück dann fortgesetzt werden.

