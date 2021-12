Mirjam Puchner denkt nur an den Sieg, nicht an den Sturz

Für die Salzburgerin ist die Rückkehr nach St. Moritz auch eine Reise in die Vergangenheit. Im WM-Ort von 2017 will sie in den beiden Super G am Wochenende ihren sehr starken Saisonstart fortsetzen.

SN/gepa pictures Fuhr zuletzt in Lake Louise zwei Podestplätze ein: Mirjam Puchner.