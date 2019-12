Ihre Verletzung ist endgültig überwunden. Die Salzburgerin will schon in Lake Louise an ihren Erfolg beim Weltcupfinale anschließen.

Zwei Weltcupsiege hat Mirjam Puchner gefeiert - im März 2016 und im März 2019, jeweils beim Weltcupfinale. Dazwischen liegen in ihrer Skikarriere drei Jahre, die vor allem von einer schweren Beinverletzung und deren Folgen bestimmt war. "Eine schwierige Zeit, die ...