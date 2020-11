Mirjam Puchner: Ihre Rückkehr an den Ort prägender Erlebnisse

Ihr erster Weltcupsieg und die folgenschwere Verletzung erinnern die Salzburger Speedspezialistin an St. Moritz, wo sie diese Woche hoffnungsvoll in die Saison startet.

Nach vier Technikrennen eröffnet am Wochenende nun auch die Speed-Garde der Damen ihren Skiwinter. Für Mirjam Puchner ist St. Moritz nicht nur der Auftakt, sondern auch die Rückkehr an den für sie speziellsten Ort im Weltcup. Erstmals seit drei Jahren geht sie körperlich topfit in die Saison. Dementsprechend stark will sich die 28-Jährige auch präsentieren.

"Ich habe gar keine Schmerzen mehr. Das sollte die Basis sein, dass ich auf das, was ich mir erarbeitet habe, endlich wieder zu ...