Mit dem Quali-Druck steigt für die Frauen im starken ÖSV-Team auch das Risiko

Prominente Namen rittern im Rennen vor dem Rennen um einen Abfahrtsstartplatz in St. Moritz.

Nicht weniger als 14 Österreicherinnen haben am Mittwoch das erste Training für die beiden Abfahrten in St. Moritz in Angriff genommen. Nicht weniger als 9 ÖSV-Damen gehören zu den besten 30 der Abfahrtsweltrangliste, ebenso viele Startplätze hat die rot-weiß-rote Mannschaft für die Rennen am Freitag und Samstag. Dementsprechend groß sind das teaminterne Gedränge und das Risiko, das schon im Training genommen werden muss.

So prominente Namen wie Stephanie Venier und Tamara Tippler etwa mussten bei der ersten Saisonabfahrt ...