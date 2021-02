Mit der WM hat Jakob Herrmann noch eine Rechnung offen

Auf viele Rennen mussten die Skibergsteiger im Covid-19-Winter verzichten, aber der Saison-Höhepunkt kann stattfinden. Auf die Weltmeisterschaft in La Massana (Andorra) ab Dienstag freuen sich auch zwei Salzburger Teilnehmer.

Wenn bei Jakob Herrmann die Formkurve so weitersteigt wie bisher, darf er sogar leise mit einer Medaille spekulieren. Zuletzt war der Werfenwenger Heeressportler, den ein Radsturz im November in der Vorbereitung zurückgeworfen hatte, bei der Marmotta-Trophy bereits Individual-Sechster.

Auf 1200 Metern Seehöhe startet die WM morgen, Dienstag, mit dem Sprint. Am Mittwoch folgt der neue Staffelbewerb. Nach dem Vertical am Donnerstag steigt für Herrmann am Samstag sein Spezialbewerb, das Individual. Nach 2019, wo ihn in der Schweiz eine Magenverstimmung ausbremste, hat der Salzburger mit der WM noch eine Rechnung offen.

Im Nachwuchs, wo Österreich mit dem Kärntner Paul Verbnjak einen heißen Goldtipp hat, schnuppert auch ein Salzburger WM-Luft. Österreichs U23-Meister im Vertical, Hannes Lohfeyer vom SC Lofer, geht in der Cadet-Klasse auf Medaillenjagd.