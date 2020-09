Mit Krücken auf den Nockstein: Nach Horrorunfall beim Skispringen kämpft sich Lukas Müller zurück

2016 stürzte Lukas Müller bei einem Skisprung am Kulm schwer und ist seitdem inkomplett querschnittgelähmt. Es folgten Operationen und Therapien. Nun geht er wieder - auf den Nockstein.

"Wenn man sieht, was alles schon möglich geworden ist, warum soll dann nicht ein Gipfelkreuz auch möglich sein?", fragt der Kärntner und blickt auf den steinigen Weg unter ihm. Ein Weg, den der ehemalige Profisportler zurückgelegt hat und der ihm diese Frage bereits beantwortet. In einer knappen Stunde marschiert Lukas Müller auf Krücken den Nockstein. Er muss viel mit dem Rumpf arbeiten, die Beine kann er nicht in vollem Umfang bewegen. Sein Puls befindet sich mit über 180 Schlägen pro ...