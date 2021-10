Mit Vollgas Richtung olympischen Skiwinter

Elektro-Boliden mit 600 PS statt Abfahrtsski: Mirjam Puchner und Co. absolvierten ein Hochgeschwindigkeitstraining auf dem Salzburgring.

In drei Wochen wird der alpine Skiweltcup traditionell in Sölden eröffnet. Bis zum Speedauftakt in Nordamerika sind es noch zwei Monate. Das Adrenalin bei Hochgeschwindigkeiten durften die ÖSV-Damen aber schon am Freitag spüren. Audi lud zum Testtag auf dem Salzburgring, wo Conny Hütter und Co. mit Vollgas in den olympischen Skiwinter starteten.

"Mir kann es gar nicht schnell genug gehen. Beschleunigen liegt uns Abfahrerinnen ja auch im Blut", sagte Ramona Siebenhofer. Auch Cheftrainer Christian Mitter steuerte einen der ...