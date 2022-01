Mixed-Adler sind bei Olympia ein heißer Medaillentipp

Bei der Olympia-Generalprobe eroberte Österreichs Skisprung-Team in Willingen Rang drei. Überlegener Sieger: Slowenien.

Angesichts der Tatsache, dass drei von vier Protagonisten im österreichischen Skisprung-Mixedteam am Freitag ein gutes Stück von ihrer Normalform entfernt waren, durfte das ÖSV-Quartett mit Platz drei in Willingen durchaus zufrieden sein. Sara Marita Kramer, Eva Pinkelnig, Daniel Huber und Stefan Kraft mussten sich auf der mächtigen Mühlenkopfschanze in Deutschland nur den überragenden Slowenen sowie Norwegen geschlagen geben.

Zu verdanken ist dieser Stockerlplatz vor allem der Salzburger Weltcupführenden Kramer, die mit 144,5 und 137 Metern die weitesten Sprünge im ÖSV-Mixedteam zeigte. Dank der 20-jährigen Ausnahme-Skispringerin darf sich Österreich auch bei der Olympiapremiere des Mixedbewerbs berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Allerdings: Gewonnen haben die ÖSV-Adler ein Mixedspringen noch nie - weder im Weltcup, noch bei Weltmeisterschaften. Slowenien ist nach dem überlegenen Sieg in Willingen (mit knapp 63 Punkten bzw 35 Metern Vorsprung) auch in Peking Topfavorit. Bevor es in Richtung China geht, stehen in Willingen für Damen und Herren Samstag und Sonntag jeweils noch zwei Einzelbewerbe auf dem Programm. Für die Frauen ist es die Rückkehr in den Weltcup nach einer vierwöchigen Zwangspause, für die Männer ist es der Abschluss eines intensiven Jänners mit insgesamt zwölf Wettkämpfen.

Zu einem Olympiaticket durch die Hintertüre könnte die Salzburgerin Lisa Eder kommen. Die Athletin des SK Saalfelden ist "Ersatzfrau" für die angeschlagene Daniela Iraschko-Stolz, die - wie berichtet - wegen eines Knochenödems noch um ihre Olympiateilnahme bangen muss, an diesem Wochenende einen Belastungstest absolviert und bei einem negativen Befund ihren Startplatz an Eder weiterreichen würde. Kurios: Die Junioren-Weltmeisterin ist beim Weltcup in Willingen nicht am Start, wartet also in der Heimat auf eine Nachricht und müsste spontan Koffer packen, denn der Charterflieger der Skispringer nach Peking habt am Montag um 7 Uhr Früh in München ab.