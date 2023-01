Mountain Attack: Der Premierensieger gibt ein Comeback

Bei der 25. Mountain Attack kehrt Omar Oprandi mit 57 Jahren zurück. Warum der Italiener 1999 lange auf die Siegerehrung warten musste.

Zum 25. Mal steigt an diesem Freitag die Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm. Das Tourenski-Rennen über 3000 Höhenmeter ist mittlerweile ein Klassiker mit Kultcharakter. 1999 war es zunächst nur eine verrückte Idee von Initiator Roland Kurz, die von vielen eher skeptisch gesehen wurde: Skifahrer, die eine Piste in hektischem Tempo bergwärts laufen? "Ich hatte damals in Italien gesehen, wie groß dort solche Rennen aufgezogen werden", erinnert sich Kurz, der überzeugt war, dass so etwas auch hierzulande funktionieren kann.

Auf ...