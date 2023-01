Mountain Attack: Ein Vierteljahrhundert Kult

Die Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm hat in 25 Jahren viele Geschichten geschrieben. Von Stürzen, Stürmen und steilem Siegerjubel.

Zum 25. Mal steigt am Freitag die Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm. Roland Kurz, der Erfinder des Skitouren-Marathons, hat in dieser Zeit so einiges erlebt. Die besten Momente aus 24 Jahren Attack-Geschichte:Die Greenhorns. Zur Premiere 1999 lud Kurz auch zwei Skitouren-Freunde ein. "Beim Anblick der ausländischen Stars mit ihren Ausrüstungen und Rennanzügen wähnten sie sich schon im falschen Film", sagt Kurz. Als sie in ihrem gewohnten Tempo gerade einmal den ersten steileren Abschnitt hinter sich gebracht hatten, wurde schon die Ankunft ...