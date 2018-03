Sepp Bradl fliegt weit und österreichische Skiasse dürfen nicht bei Olympia starten.

Nach seinem Sprung bekam Sepp Bradl endlich eine Arbeit. Davon erzählte der Skispringer aus Mühlbach am Hochkönig noch Jahrzehnte nach dem Rekordsprung. "I hob damals wegen dem Sprung Arbeit bekommen, a richtige Arbeit, a Lehrstelle! Beim Lanz in Salzburg, woaßt eh, dem Trachtengeschäft", sagt er in einer Dokumentation.