Müllauer erreichte bei Big-Air-Weltcup in Peking Finale

Lukas Müllauer ist beim Big-Air-Weltcup im Freeski in Peking im Finale der Top Ten mit dabei. Der Salzburger kam in der Qualifikation am Freitag mit 177 Punkten als Vierter seines Heats und Gesamtsiebenter weiter. Bester war der Norweger Birk Ruud (186,75).

