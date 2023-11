Švancer und Müllauer starten "sinnlose" Welt(cup)reise

Die Salzburger Freeskier wollen beim Slopestyle am Stubaier Gletscher aufzeigen. Die Vorfreude auf den Heimweltcup ist groß, der restliche Kalender mühsam.

Nach den Alpinrennen in Sölden und Gurgl ist Tirol diese Woche nun ebenfalls Weltcupschauplatz, wenn auf dem Stubaier Gletscher die Skifreestyler ihren ersten Slopestyle der Saison austragen. Österreich ist mit einem Trio vertreten, darunter die Salzburger Matěj Švancer und Lukas Müllauer, die sich auf internationaler Bühne schon teuer verkauft haben und nun erstmals auch beim Heimevent groß aufzeigen wollen.

Der Saisonauftakt im Oktober im Big Air in Chur ist für Müllauer (23.) und Švancer (37.) noch nicht nach Wunsch verlaufen, umso intensiver haben sich die beiden im auf über 3000 Meter gelegenen Snowpark Stubai Zoo nun auf den Slopestyle, die Königsdisziplin der Freeskier, vorbereitet. Schon zum siebten Mal gastiert die Weltelite in Neustift. "Ich war immer dabei und irgendetwas hat immer nicht gepasst. Es wäre cool, wenn wir da mal besser fahren würden. Der Kurs ist jedenfalls extrem schwierig", sagt der 26-jährige Saalfeldner Müllauer.

Švancer: "Habe keine Erwartungen"

Švancer wiederum war 2022 Sechster, was bisher auch die beste heimische Platzierung war. Ziel wollte das Duo keines definieren. "Ich habe gut trainiert, aber keine Erwartungen. Mal schauen, was rauskommt. Ich freue mich sehr", sagt Švancer. Das ÖSV-Team komplettiert der Tiroler Daniel Bacher, der in Chur sensationell Zweiter geworden war. ÖSV-Cheftrainer Martin Premstaller ist vom Potenzial seiner Athleten überzeugt: "Alle Athleten haben die Fähigkeiten, um vorn mitzufahren." Die Konkurrenz ist groß. Mit Weltmeisterin, Olympia- und X-Games-Siegern ist die Crème de la Crème der Freestyle-Szene am Stubaier Gletscher geschlossen vertreten.

So groß die Vorfreude auf den Bewerb, der wetterbedingt um einen Tag vorverlegt wurde - am Donnerstag ist Qualifikation, am Freitag das Finale geplant -, auch ist, so gedankenschwer blicken die Salzburger aufgrund des Weltcupkalenders auf die restliche Saison. Denn von Tirol geht es zuerst nach Peking, dann Mitte Dezember weiter nach Copper Mountain, ehe es im Jänner ein zweites Mal in die USA geht. "Es ist echt eine Weltreise und unangenehm. Die Kosten sind hoch und für den Planeten ist es auch nicht gut", sagt Švancer.

Müllauer: "Ich verstehe es nicht"