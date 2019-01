Nach Ausfällen nur sieben ÖSV-Damen bei RTL am Kronplatz

Am Dienstag steht im Weltcup der Alpinski-Damen am Kronplatz/St. Vigil in Südtirol der vorletzte Riesentorlauf vor den Weltmeisterschaften auf dem Programm. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Stephanie Brunner und Anna Veith hat der sportliche Leiter Jürgen Kriechbaum nur sieben ÖSV-Damen dafür nominiert:

ÖSV-Aufgebot Riesentorlauf Kronplatz am Dienstag (10.00/13.00 Uhr): Eva-Maria Brem, Nadine Fest, Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Julia Scheib, Bernadette Schild, Katharina Truppe Anzeige Quelle: APA