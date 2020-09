Nach den Titelkämpfen auf der Heimschanze: Hölzl jubelt, Kraft grübelt

Die Österreichischen Meisterschaften der Skispringer brachten teils überraschende Erkenntnisse.

Wer sich in den Ergebnislisten der Österreichischen Meisterschaften auf die Suche nach Stefan Kraft machte, der benötigte Geduld. Der Gesamtweltcupsieger war erst weit unten zu finden, und zwar auf den Plätzen elf (Normalschanze) und zwölf (Großschanze). Sowohl am Samstag in Eisenerz als auch am Sonntag in Bischofshofen hatte Kraft Pech mit dem Wind. Aber das allein darf für den ÖSV-Star nicht als Ausrede gelten, bei nationalen Meisterschaften den Sprung in die Top Ten verpasst zu haben.

Nach wie vor zwickt dem Salzburger der Rücken, deswegen weist er auch einigen Trainingsrückstand auf. Im Kampf um die Medaillen war Kraft deshalb nur Zuschauer. Die Titel sicherten sich überraschend die Tiroler Gregor Schlierenzauer, der am Samstag bei winterlichen Verhältnissen auf der Normalschanze in Eisenerz vor Markus Schiffner (OÖ) und Jan Hörl (S) gewann, sowie Philipp Aschenwald, der sich am Sonntag auf der Großschanze in Bischofshofen vor Michael Hayböck (OÖ) und Thomas Lackner (T) durchsetzte. Wie groß die Dichte im Team des neuen ÖSV-Cheftrainers Andreas Widhölzl ist, zeigt die Tatsache, dass Normalschanzen-Sieger Schlierenzauer tags darauf nur Achter wurde.

Einen Salzburger Heimsieg gab es bei den Damen durch Chiara Hölzl. Die 23-Jährige aus St. Veit im Pongau holte in Bischofshofen ihren dritten österreichischen Meistertitel nach 2016 und 2018, und ihren ersten auf einer Großschanze. "Ich habe durchwegs gute Sprünge gezeigt, das war heute ein guter Tag für mich", sagte Hölzl, für die diese Goldmedaille einen besonderen Wert hat: "Weil ich nach der langen Coronapause gesehen habe, dass ich wieder ganz vorn hineinspringen kann." Am Samstag in Eisenerz musste sich Hölzl noch mit Rang vier begnügen. Es siegte Österreichs Skisprung-Pionierin Daniela Iraschko-Stolz. Auch die 36-Jährige meinte im Hinblick auf die bevorstehende WM-Saison: "Der Wettkampf in meiner Heimat Eisenerz hat mir gezeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt. Das stimmt mich sehr positiv."

Bei den Kombinierern triumphierten in Abwesenheit der rekonvaleszenten Salzburger Bernhard Gruber (nach Herz-OP) und Mario Seidl (nach Kreuzbandriss) auf der Normalschanze der Steirer Franz-Josef Rehrl und die Oberösterreicherin Sigrun Kleinrath. Auf der Großschanze mit abschließendem Fünf-Kilometer-Bergrollerrennen setzte sich Lukas Greiderer (T) durch.