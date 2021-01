Nach einer Schrecksekunde kam Mirjam Puchner in Fahrt

Die Salzburger fuhr bei der ersten Abfahrt in Crans Montana als einzige Österreicherin in die Top-10 und damit Richtung WM. Stephanie Venier blieb bei einem Sturz weitgehend unverletzt.

Ein Sturz einer Österreicherin und ein Sieg von Sofia Goggia - alles beim Alten im Abfahrtsweltcup, könnte man meinen. Dem war in Crans Montana, aus rot-weiß-roter Sicht glücklicherweise, nicht ganz so: Denn Stephanie Venier überstand einen Abflug ins Fangnetz weitgehend unverletzt. Und dann zeigte Mirjam Puchner noch auf. Die Salzburgerin fuhr als Beste des ÖSV-Teams auf Platz acht und sich damit auch in den engen Kreis der Kandidatinnen auf einen WM-Startplatz.

In der zweiten Abfahrt am Samstag (10 ...