Nach Olympia-Gold geht es für Österreichs Skistars jetzt um Weltcup-Kristall

Die Ski-Olympiasieger Johannes Strolz und Matthias Mayer gehen in den Endspurt um die kleinen Kugeln. Und auch Österreichs Goldadlern stehen mit der Raw-Air-Serie und der Skiflug-WM noch Höhepunkte bevor.

Der Saisonhöhepunkt der Wintersportler ist vorbei, Zeit zum Durchatmen bleibt den ÖSV-Teams in den verschiedenen Sparten aber nicht. Die Motivation nach durchwegs erfolgreichen Auftritten bei den Olympischen Spielen ist auch groß. Denn für die Alpinen geht es noch um kleine Kristallkugeln, die Skispringer können ihre Edelmetall-Sammlung beim Skifliegen erweitern und für Österreichs besten Kombinierer ist nach unglücklichen Spielen in Peking der Gesamtweltcup in Griffweite.

Ski alpinDie großen Kristallkugeln sind zwar außer Reichweite, doch bei den Herren kündigt sich ...