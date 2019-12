Nach Technik-Quartett hoffen ÖSV-Damen auf Speed-Erfolge

Nach vier Technikrennen in Sölden, Levi und Killington kommen Österreichs Alpinski-Damen mit nur einem Podestplatz zum Speed-Auftakt in Lake Louise. Trotzdem verließ Neo-Damenchef Christian Mitter die USA nicht unzufrieden. Vor allem im Slalom waren die Leistungen ansprechend, hat Katharina Truppe als Levi-Dritte aufgezeigt. Jetzt hofft man in Kanada auf mehr.

Mitter sieht noch viel Luft nach oben