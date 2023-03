Nach viel Blech-Pech wollen die Skigrößen siegen und fliegen

Salzburgs Skisportler zogen nach ihrem Saisonhiglight WM-Bilanz und haben schon die nächsten großen Ziele im Visier.

Erstmals seit 1985 hat Österreich weder bei der Alpinen noch bei der Nordischen Ski-WM eine Goldmedaille geholt. Daran konnten Mirjam Puchner, Stefan Kraft und Co. nichts ändern. Zwar gab es aus Salzburger Sicht - wie beim Empfang der Medaillengewinner am Dienstag in Rif - immer noch genügend Grund zum Feiern. Ein Blick auf die Statistik aber zeigt, dass der einzigen Goldmedaille durch Parallel-Snowboarder Andreas Prommegger gleich sieben Blecherne gegenüberstehen.

1 Mal Gold: Jener Salzburger, der mit uneingeschränkter Freude vom diesjährigen Großereignis heimgekommen ist, ist Andreas Prommegger. Widrigsten Umständen zum Trotz hat der St. Johanner seinen jungen Kontrahenten auch mit 42 wieder, und wohl nicht zum letzten Mal gezeigt, dass der Weg zum Sieg über ihn führt. Mit Gold im Parallelslalom krönte sich Österreichs Ausnahme-Snowboarder, der beim Empfang in Rif so wie Freestyler Lukas Müllauer verhindert war, zum ältesten Weltmeister der Geschichte.

4 Mal Silber: Prommegger ließ dann bei der exotischen WM im georgischen Bakuriani noch Silber im Mixed-Team folgen. Ebenfalls in der Mannschaft jubelte Chiara Kreuzer über Silber im Teamspringen in Planica. Für die Pongauerin wartet noch ein Highlight, die Skiflugpremiere für die Frauen am Ende der heurigen Saison in Vikersund: "Da wollen wir den Kollegen zeigen, dass wir auch über 200 Meter fliegen können."

Über WM-Silber jubelte auch Skibergsteigerin Sarah Dreier im Vertical, die nachlegen will: "Der Heimweltcup in zwei Wochen in Schladming ist die ideale Bühne für ein Stockerl." Die Überraschung schlechthin lieferte am Wochenende dann Freeskier Lukas Müllauer. Der Saalfeldner, mit 25 schon im fortgeschrittenen Freestyle-Alter, sprang im Big Air zu Silber.

4 Mal Bronze: Ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe in Slowenien war die Bronzemedaille im Teamspringen allen voran für Stefan Kraft. Zurücklehnen ist aber deshalb noch nicht angesagt: Vor der Feier ist schon wieder "g'scheit trainiert" worden. Denn die intensive Raw-Air-Serie in Norwegen startet am Samstag am Holmenkollen. Sehnlichster Wunsch dort: "Den vierten Platz vermeiden…" Gleich zwei Mal Bronze, im Team und im Mixed, nimmt Kombinierer Stefan Rettenegger von seinem ersten Großereignis mit nach Hause.

7 Mal Blech: Das Glück mit Hundertstel, Metern oder Punkten war in den vergangenen Wochen definitiv nur selten aufseiten des ÖSV-Teams. Mirjam Puchner in der Abfahrt und Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf waren ebenso im Blech-Pech wie Ski-Freestyler Matej Svancer. Vom Winde verweht landete Stefan Kraft gleich zwei Mal auf Rang vier, auf der Normalschanze sowie im Mixed-Team mit Jan Hörl und Chiara Kreuzer.