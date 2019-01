Nachgefragt bei Zagreb-Sieger Marcel Hirscher

Nachgefragt bei Ski-Star Marcel Hirscher, der am Sonntag in Zagreb zum fünften Mal den Weltcup-Slalom gewonnen und damit seinen 64. Weltcup-Sieg gefeiert hat:

Frage: Sie haben im ersten Interview von einem "harten Arbeitstag" gesprochen. Warum war es so hart heute?

Anzeige

Hirscher: "Nachdem ich in zwei Rennen nicht durchgekommen bin, ist es gut, wieder mit 100 Punkten im Ziel zu stehen. Viele Leute interessieren sich dafür, wie viele Rennen man gewonnen hat oder viele Podiums man hat, aber mich interessiert das im Moment nicht, weil ich mittendrin bin. Zwei Rennen wie davor (Madonna und Oslo), das macht keinen Spaß und macht mich nervös."

Frage: Von einer Formkrise war aber wenig zu sehen. War diese Aussage von Ihnen etwas übertrieben?

Hirscher: "Es ist sehr schwierig, das Level so hoch zu halten wie in den letzten Jahren. Ich selbst gehe davon aus, dass ich das kann. Aber in Österreich wollen auch die Medien und die Fans, dass ich gewinne oder mich zumindest auf dem Podium sehen. Wenn man perfekt in Form ist, ist alles einfach. Aber im Moment, nach diesen zwei Einfädlern, habe ich nur gedacht, es wäre schön, ein paar Punkte zu machen."

Frage: Wie war der Zustand der Piste? Waren die Bedingungen für alle fair?

Hirscher: "Ehrlich gesagt, wir haben heute meiner Meinung nach die bisher besten Bedingungen in der ganzen Saison gehabt. Ich hoffe, dass wir mehr Rennen wie dieses haben. Es ist fair, es ist sicher, es macht Spaß. Generell ist dieses Rennen ein bisschen ein 'Role Model'. Die Organisation ist perfekt, das Publikum ist sehr fair und sehr cool."

Frage: Was machen Sie mit den fünf Kronen, die Sie für Ihre Zagreb-Siege mittlerweile schon bekommen haben?

Hirscher: "Ich verleihe sie, zum Beispiel an meinen Kopfsponsor Raiffeisen. Dort sind sie sicher aufgehoben. Dort sind auch die meisten meiner Kristallkugeln und Medaillen. Es ist toll, wenn man so viele Pokale hat, aber es ist auch schwierig. Man braucht wirklich viel Platz, um alles unterzubringen. Ich bin der Typ, der mehr Erinnerungen im Kopf hat als materielle Sachen."

Anzeige

Frage: Im Jänner gibt es immer ein intensives Programm für die Techniker, dazu kommt die WM in Februar. Wie gehen Sie mit dem dichten Kalender um?

Hirscher: "Der Dezember war wirklich hart, mit fünf Rennen in sieben Tagen. Das war wirklich zu viel. Aber jetzt haben wir ein, vielleicht zwei Rennen pro Woche, das ist ziemlich okay."

Frage: Die österreichische Slalom-Mannschaft wird immer stärker. Ihre Gedanken dazu?

Hirscher: "Ich bin ein bisschen zwischen den Generationen. Es gab die Generation Mario Matt, Raich, Herbst, und jetzt gibt es die Generation Michael Matt, Manu Feller, 'Blacky' Schwarz, und ich bin genau dazwischen."

Frage: Wie lange wollen Sie noch aktiv sein?

Hirscher: "Wenn wir Glück haben, sehen wir uns nächstes Jahr noch. Aber dann sollte Schluss sein. Oder nicht?"

Quelle: APA