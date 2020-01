Nachtslalom in Schladming: Das sind die Höhepunkte der vergangenen Jahre

Start frei für das wohl stimmungsvollste Weltcuprennen des Jahres: Geschätzte 45.000 Zuseher werden am Dienstagabend in das enge Plainai-Zielstadion pilgern und für Gänsehautmomente beim Schladminger Nachtslalom sorgen. Das "Nightrace" sorgt Jahr für Jahr für Schlagzeilen - die "Salzburger Nachrichten" blicken auf die emotionalsten Momente der vergangenen Jahre zurück:

Reinfried Herbst gewinnt nach 2009 zum zweiten Mal hintereinander auf der Planai. Ein unvergessliches Erlebnis für den Salzburger: "Wir sind damals sehr weit rechts am Zaun entlanggefahren. Im zweiten Durchgang haben dann die Fans so viele bengalische Feuer gezündet, dass sich der Schnee völlig rot gefärbt hat. Ich dachte nur: Was ist jetzt los? Ich sehe keine Konturen mehr, nur mehr roten Schnee."

24. Jänner 2012: "Einfädler"-Affäre

Marcel Hirscher gewinnt zum ersten Mal in Schladming. Es ist das Ende der sogenannten "Einfädler"-Affäre. In den Wochen vor dem Rennen hatte eine SMS an eine Tageszeitung für Wirbel gesorgt. Marcel Hirscher soll bei seinen Slalom-Siegen in Adelboden und Zagreb unbemerkt eingefädelt haben und dennoch weitergefahren sein. Tagelange Diskussionen waren die Folge, Ivica Kostelic goss mit Sticheleien weiter Öl ins Feuer. Am Tag vor dem "Nightrace" versöhnten sich Kostelic und Hirscher öffentlichkeitswirksam.