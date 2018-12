Nadia Delago hat am Mittwoch beide alpinen Ski-Europacup-Abfahrten in Zauchensee gewonnen. Die Südtirolerin setzte sich am Vormittag vor Juliana Suter aus der Schweiz (+0,79 Sek.) sowie der Vorarlbergerin Johanna Greber (0,96) durch. Im zweiten Rennen komplettierten die Oberösterreicherin Elisabeth Reisinger (0,22), die im ersten Rennen Vierte geworden war, und Luana Flütsch (SUI/0,49) das Podest.

Quelle: APA