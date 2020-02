Nadine Fest gewann Europacup-Abfahrt in Crans-Montana

Die österreichische Skirennläuferin Nadine Fest hat am Donnerstag in Crans-Montana die erste zweier alpiner Europacup-Abfahrten gewonnen. Hinter der um 0,16 Sekunden distanzierten Schweizerin Rahel Kopp wurden die ÖSV-Läuferinnen Rosina Schneeberger (+0,34) und Vanessa Nussbaumer (0,37) Dritte und Vierte. Die zweite Abfahrt wird am Samstag gefahren, am Sonntag ein Super-G.

Raphael Haaser belegte einen Tag nach seinem Premierensieg in Sella Nevea Platz zwei im zweiten Europacup-Super-G und wurde dabei nur vom erfahrenen Weltcup-Ass Mathieu Faivre aus Frankreich geschlagen. Maximilian Lahnsteiner wurde vor Stefan Luitz (GER) Vierter.