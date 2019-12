Nadine Fest hat sich am Mittwoch im Europacup-Super-G in St. Moritz nur um 0,06 Sekunden der Französin Tessa Worley geschlagen geben müssen, Dritte wurde die Schweizerin Wendy Holdener (0,65). Das Rennen war wegen des kommenden Weltcups am Wochenende ebendort so stark mit Weltcupläuferinnen besetzt.

Im ersten Rennen am Dienstag war Rosina Schneeberger Fünfte geworden, Fest kam auf Rang sechs. Es siegte die Schwedin Ida Dannewitz vor Worley und Holdener. Quelle: APA