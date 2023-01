Nächste Norwegen-Show bei der Ruhpoldinger Biathlon-Party

Nach einer sensationellen Aufholjagd holten Norwegens Frauen den Staffelsieg beim Weltcup in Ruhpolding. Österreichs Team um Lisa Hauser kam auf Platz neun.

Und am Ende gewinnen immer die Norweger. Die Biathletinnen und Biathleten aus dem Team Norge sind derzeit nicht zu schlagen. Was für den Rest der Welt noch schlimmer ist: Selbst große Rückstände während eines Rennens sind für die Dominatoren aus Skandinavien kein Hindernis. Auch die Frauenstaffel zerlegte am Samstag in Ruhpolding die Konkurrenz, obwohl sie beim zweiten Wechsel noch 46 Sekunden Rückstand auf die führende Französinnen hatte. Karoline Offigstad Knotten, Ragnhild Femsteinevik, Marte Olsbu Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und jubelten am Ende vor 17.000 Fans im Chiemgauer Biathlon-Mekka.

Ein ähnliches Kunststück hatten tags davor schon die norwegischen Männer um Überflieger Johannes Thingnes Boe geschafft. Startläufer Sturla Holm Laegreid war nach einer Strafrunde sogar nur 15. Gewesen. Am Ende konnte Boe auf der Schlussrunde sogar eine norwegische Fahne mitnehmen, um damit beim Zieleinlauf zu jubeln.

Zweite wurden bei den Frauen am Samstag zur Freude ihrer vielen Fans die Deutschen vor Italien. Nur knapp verfehlte die Schweiz das Stockerl, die Schützlinge der Salzburger Trainerin Sandra Flunger präsentierten sich stark. Hätte nicht Schlussläuferin Lena Haecki-Gross beim letzten Schießen alle drei Nachlader benötigt, wäre Rang drei sicher gewesen.



Österreichs ersatzgeschwächte Frauenstaffel konnte bei dem Spektakel keine Hauptrolle spielen. Dabei begann es mit Startläuferin Dunja Zdouc gut, die Kärntnerin leistete sich keinen Schießfehler und übergab als Vierte. Doch Anna Juppe, die anstelle der noch verkühlten Anna Gandler einsprang, musste einmal in die Strafrunde und fiel weit zurück. Danach betrieben Tamara Steiner und Lisa Hauser Schadensbegrenzung, sie verzeichneten nur noch insgesamt drei Nachlader, so dass das ÖSV-Quartett auf Platz neun abschloss.

Am Sonntag folgen die Massenstartrennen der Männer (12.30) und der Frauen (14.45). David Komatz und Simon Eder sowie Lisa Hauser sind für Österreich am Start.