Nächster Abgang im ÖSV: Alpin-Chef Patrick Riml wirft das Handtuch

Der Tiroler hatte keine Perspektive mehr. Auf die neue österreichische Führung warten große Herausforderungen, wie das Wochenende zeigt.

Der alpine Skiweltcup biegt am Wochenende in die Zielgerade ein. Sowohl bei den Technikrennen der Damen in Åre als auch beim Riesentorlauf-Doppel der Herren in Kranjska Gora gehört Österreich im Kampf um diverse Wertungen nur die Nebenrolle. Wohl auch deshalb, weil Rot-Weiß-Rot erstmals seit 27 Jahren voraussichtlich keine Kristallkugel holen wird, bleibt ÖSV-intern kein Stein auf dem anderen. Nach den Cheftrainern Christian Mitter (Frauen) und Andreas Puelacher (Männer) wirft nun Patrick Riml das Handtuch.

Dass seine Position als ...