Nächster Corona-Alarm bei den ÖSV-Adlern

Vier weitere österreichische Skispringer wurden beim Weltcup in Nischni Tagil positiv getestet. Ihnen droht eine Quarantäne in Russland.

Im Rahmen der Routinetests beim Weltcup in Nischni Tagil/Russland wurden am Sonntag vier weitere österreichische Skispringer positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen sind der Zweite des Samstag-Bewerbs, der Salzburger Daniel Huber, ebenso wie Thomas Lackner, Manuel Fettner und Jan Hörl. Alle vier Athleten sind aktuell symptomfrei. Der ÖSV hat entschieden, beim Wettkampf am Sonntag in Nischni Tagil mit keinem Athleten an den Start zu gehen. Das betrifft auch die beiden negativ getesteten Springer Markus Schiffner und Maximilian Steiner. Die weitere Vorgehensweise, insbesondere die Abreise aus Russland zur bevorstehenden Skiflug-WM in Planica/Slowenien, wird derzeit evaluiert. Eine mehrtägige Quarantäne für die betroffenen Athleten und möglicherweise für das gesamte österreichische Springerteam in Russland kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Stefan Kraft auf dem Weg der Besserung

Von Stefan Krafts Management war am Sonntag zu erfahren, dass es dem Gesamtweltcupsieger nach dessen Coronaerkrankung inzwischen etwas besser gehe. Er sei immer noch geschwächt, weise aber weniger Symptome auf und auch der Geschmacksinn komme langsam zurück, hieß es vonseiten der Agentur Jumpandreach. Am Montag unterzieht sich Kraft einem weiteren Coronatest. Sollte der negativ ausfallen, lebt die ohnehin nur mehr (kleine) Chance auf einen Start bei der Skiflug-WM von Freitag bis Sonntag in Planica. Es sei auch was die Fitness betrifft ein Wettlauf gegen die Zeit, hieß es. Kraft will in Planica nur dann antreten, wenn er körperlich topfit und realistische Chancen auf eine Medaille hat. 2016 hatte der Skiflug-Weltrekordler (253,5 Meter) bei der Heim-WM am Kulm zwei Mal Bronze gewonnen.

Quelle: SN