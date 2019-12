Nächster Shiffrin-Meilenstein nach Killington-Slalomsieg

Eine Woche, nachdem sie in Levi Ingemar Stenmarks Slalomrekord ausgelöscht hatte, hat Mikaela Shiffrin mit einem überlegenen Slalomsieg in Killington mit Annemarie Moser-Pröll gleichgezogen. Die Amerikanerin gewann am Sonntag ihr Heimrennen sagenhafte 2,29 Sekunden vor der Slowakin Petra Vlhova und liegt nach ihrem 62. Weltcupsieg gleichauf mit der legendären Österreicherin.

SN/APA (AFP/Getty)/TOM PENNINGTON Mikaela Shiffrin stellte Rekord von Annemarie Moser-Pröll ein