Nächster Stopp für Teresa Stadlober: WM-Loipe

Aufgrund mehrerer Verkühlungen verlief die Saisonvorbereitung für Skilangläuferin Teresa Stadlober suboptimal, mit den ersten Rennkilometern in den Beinen läuft die 30-jährige Salzburgerin aber langsam zu ihrer bekannten Hochform auf. Beim Weltcup in Östersund belegte Stadlober am Wochenende über 10 km Skating mit 1:19,5 Minuten Rückstand auf Siegerin Jessie Diggins (USA) Rang 14. Ein Resultat, mit dem sich die ÖSV-Athletin zufrieden zeigte: "Top 15 in einem Skatingrennen ist für mich, vor allem jetzt zu Beginn der Saison, absolut in Ordnung. Die ersten beiden Runden habe ich mich sehr gut gefühlt und konnte ein gutes Tempo anschlagen. In der letzten Runde haben mich dann die Kräfte verlassen und dadurch habe ich am Schluss noch ein wenig Zeit verloren. Trotzdem stimmt mich die Leistung positiv für das kommende Weltcup-Wochenende." Das findet in Trondheim statt. Jenem Ort, wo es im Februar 2025 bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften um Gold, Silber und Bronze gehen wird. Bei der WM-Generalprobe stehen ein 10-km-

Klassikrennen sowie ein Skiathlon auf dem Programm.