Nächster Tiefschlag: Leitinger erlitt Kreuzbandriss - Olympia-Winter vorbei

Bereits der dritte Kreuzbandriss für den Salzburger - "Im Moment verspüre ich nur eine große Leere"

16 Tage nach seinem bis dato größten Erfolg im alpinen Ski-Weltcup mit Rang zwei beim Auftakt in Sölden ist die Saison für den 30-jährigen Salzburger Roland Leitinger auch schon wieder vorbei: Leitinger erlitt beim Training auf der Reiteralam einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Es ist der nächste Tiefschlag in einer an Rückschlägen leider reichen Karriere und ein bitteres Deja vu: Bereits im Jänner 2018 erlitt Leitinger beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss, damals wie heuer wird er die olympischen Winterspiele verpassen.

"Das ist extrem bitter. Jetzt wiederholt sich die Geschichte. Schon 2018 habe ich wegen eines Kreuzbandrisses die Saison verpasst", meinte Roland Leitinger nach der niederschmetternden Diagnose. Wie es nun für den 30-Jährigen weitergeht, das will und kann er selbst noch nicht beantworten. "Im Moment verspüre ich eine große Leere. Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen."

Dabei schien Leitingers Pechsträhne heuer endlich einmal überwunden. Beim ersten Saison-Riesentorlauf in Sölden fuhr er Ende Oktober ohne Erwartungen auf Rang zwei und freute sich über einen ganz anderen Saison-Beginn. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und habe so viel mitgemacht, dass ich nur sagen kann: Es ist eine große Genugtuung für mich, dass es jetzt funktioniert." Doch lange sollte diese Genugtuung nicht anhalten...

Für Leitinger ist es insgesamt schon der dritte Kreuzbandriss der Karriere, dazu kamen auch immer wieder Rückenprobleme.

Der Salzburger ist bereits der zweite Top-Fahrer, den der ÖSV in der noch kurzen Saison verliert. Erst in der Vorwoche erlitt Marco Schwarz nach einem Trainingssturz auf der Resterhöhe einen Bändereinriss im linken Sprunggelenk, der aber nicht operiert werden muss. Schwarz plant Ende Dezember sein Comeback, für Leitinger ist die Olympia-Saison vorbei.

Für die Parallel-Rennen am kommenden Wochenende in Lech/Zürs nominierte der ÖSV nach dem verhängnisvollen Training Stefan Brennsteiner, Thomas Dorner, Fabio Gstrein, Christian Hirschbühl, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner und Patrick Feurstein.