Neo-Österreicherin Avital Carroll Fünfte im Dual-Bewerb

Die eingebürgerte österreichische Buckelpisten-Artistin Avital Carroll hat sich im Dual-Bewerb des Weltcups in Schweden erneut im Vorderfeld platziert.

Die 26-Jährige, die für den Kitzbüheler Skiclub startet, schied in Idre Fjäll (SWE) im Doppelrennen erst im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Elizabeth Lemley (USA) aus. Am Samstag hatte sie im Einzelbewerb das Finale der besten 16 und dort den achten Platz belegt. In der Vorwoche war die gebürtige US-Amerikanerin in Ruka (FIN) sogar in den zweiten Lauf der Top-Sechs gekommen und hatte Rang sechs erreicht. Katharina Ramsauer aus Gaißau belegte die Ränge 28 (Einzel) und 24 (Dual).

Avital Carroll ist seit heurigem Sommer österreichische Staatsbürgerin. Sie hat als Nachfahrin von Verfolgten des Nazi-Regimes die Möglichkeit zur Einbürgerung genützt.