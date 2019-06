Neue Kombination wird 2020 auch in Hinterstoder getestet

Der alpine Ski-Weltcup bekommt eine neue Kombination, die es in der kommenden Saison 2019/20 am 1. März auch in Hinterstoder zu sehen geben wird. Dieser Beschluss wurde in Dubrovnik im Rahmen der Frühjahrs- und Kalender-Konferenz des Internationalen Skiverbandes (FIS) gefällt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Hinterstoder testet das neue Format