Neue Kulm-Veranstalter zogen "absolut positive" Bilanz

Das neue Organisations-Komitee beim Skiflug-Weltcup auf dem Kulm hat am Sonntag zufrieden Bilanz gezogen. OK-Chef Christoph Prüller blickte aber nicht nur zurück, sondern auch voraus. So soll der Weltcup nach seinen Wünschen schon 2021 auf den Kulm zurückkehren und ein Jahr später könnte es in Sachen ÖBB erfreuliche Nachrichten geben.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Spektakulärer Sport in der Steiermark