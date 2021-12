Neue Shiffrin, alte Dominanz

Die US-Amerikanerin war im ersten Riesentorlauf von Courchevel eine Klasse für sich. Schwere Fehler verhinderten Spitzenplätze für das ÖSV-Team, in dem Liensberger weiter fehlt.

Es war bei Weitem nicht so emotional wie vor einem Jahr, dafür aber eine Machtdemonstration der besten Skirennläuferin der Welt. Mikaela Shiffrin hat dem ersten von zwei Riesentorläufen in Courchevel ihren Stempel aufgedrückt. Die US-Amerikanerin war eine Klasse für sich und distanzierte die Konkurrenz - trotz dosierter Fahrt im unteren Teil des zweiten Durchgangs - um rund eine Sekunde. Ähnlich wie bei Marco Odermatt zuletzt in Alta Badia und bei Speeddominatorin Sofia Goggia fragt man sich: Wer soll Shiffrin das Wasser reichen?

Ihren Vorsprung von 1,40 Sekunden bei der Zwischenzeit verwaltete die 26-Jährige bis ins Ziel im Stile einer Ausnahmeathletin. Auch wenn sie danach meinte: "Ich musste alles geben und es ist gut ausgegangen." 86 Hundertstel lag sie schließlich vor Sara Hector und 1,08 Sekunden vor Michelle Gisin. Damit übernahm sie von Goggia, die als Halbzeit-Zehnte ausschied, wieder die Führung im Gesamtweltcup. Und wird diese zumindest in den kommenden drei Wochen nicht abgeben, denn es war dies das erste von acht Technikrennen in Folge und wohl auch ein Fingerzeig Richtung Lienz, Zagreb, Marburg und Flachau. "Ich fühle mich wirklich gut, aber ich muss das auch am Mittwoch wieder beweisen", sagte sie nach ihrem 72. Weltcupsieg.

Shiffrin: "Ich denke, das ist mein neues Ich"

Den 67. hatte sie vor einem Jahr an selbiger Stelle gefeiert - so emotional wie selten einen zuvor. Es war damals ihr Comebacksieg zehn Monate nach dem überraschenden Tod ihres Vaters. Zweifel und Ängste hatte sie damit tränenreich beseitigt. Das Gefühlschaos von damals ist gestern der Souveränität gewichen. "Ich bin zu müde, um mich zu freuen", sagte sie unmittelbar nach der Zieldurchfahrt und nach vielen Rennen in Folge. Und ganz generell sieht sich Shiffrin in ihrer Persönlichkeit verändert: "Ich denke, das ist mein neues Ich, das nicht mehr so emotional ist."

Aber jedenfalls scheint Shiffrin so stark wie in ihren besten Zeiten. Der Gesamtweltcup-Titelverteidigerin und Tages-Vierten Petra Vlhová nahm sie bereits 1,44 Sekunden und 280 Punkte im Gesamtweltcup. Goggia ist vor den kommenden sieben Technikrennen 35 Zähler zurück. Die große Kristallkugel ist für Shiffrin aber noch kein Thema. "Es wird sicher bis zum Ende spannend", sagt sie.

ÖSV-Damen schnell, aber fehlerhaft

In diesen Kampf können die Österreicherinnen nicht eingreifen. Und am Dienstag fuhr man auch im fünften Technikrennen am Podest vorbei. Wobei sich allen voran Ramona Siebenhofer als Achte und Stephanie Brunner als 14. unter Wert verkauften. Beide wurden auf dem Weg zu einer deutlichen Führung durch schwere Fehler gebremst. "Einerseits muss man froh sein, mit so einem Bock noch in die Top 10 zu fahren, andererseits ist es bitter, weil viel mehr möglich gewesen wäre", sagte Siebenhofer, die Chancen auf einen Podestplatz vergab. Auch Brunner war schnell und angriffslustig unterwegs, verzeichnete aber sogar drei Ausritte. "Zum Glück kommt gleich die nächste Chance", sagte die Tirolerin.

Während Katharina Truppe Elfte wurde, war Katharina Liensberger aufgrund einer Coronainfektion gar nicht am Start. Österreichs Nummer eins wird auch am Mittwoch (10/13 Uhr, live ORF 1) fehlen. "Katharina geht es gut. Sie bleibt bis zu einem negativen Testergebnis daheim in Quarantäne. Das Ziel ist Lienz", sagte ÖSV-Sportchef Patrick Riml im Hinblick auf die Heimrennen vor dem Jahreswechsel.