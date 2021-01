Neuer Cluster: Steht jetzt auch Kitzbühel vor der Absage?

Der Euphorie folgte im ÖSV relativ schnell die Ernüchterung. War man am Montag nach der Übernahme der Lauberhornrennen von Wengen noch freudig gestimmt, so hat die Mitteilung über den neuen Coronacluster in Jochberg doch für einige Sorgenfalten gesorgt.

Denn diese britische Virusmutation war es, die am Montag für die Absage der Rennen am Schweizer Lauberhorn gesorgt hat. Die lokalen Behörden wollten das Risiko nicht eingehen, der Weltverband FIS kann viel riskieren, aber nicht die Absage der alpinen Ski-WM im Februar in Cortina.



Was diese Entwicklung für die Hahnenkammrennen bedeutet, die eigentlich schon Samstag und Sonntag mit zwei Slaloms beginnen sollen, das war vorerst unklar. Die Verbandsspitze traf sich Dienstagabend in Flachau am Rande des Nachtslaloms zu einer Krisensitzung. Sportdirektor Toni Giger meinte: "Wir müssen die Situation jetzt neu beurteilen. Da ist alles möglich." Grundsätzlich seien die Rahmenbedingungen abgesteckt. "Wir arbeiten mit dem Unternehmen HG Pharma zusammen, die auch schon die Tests beim Weltcupstart in Sölden gemacht haben, und wir werden das Test- und Kontrollnetz noch engmaschiger machen." Doch auch Giger sagt: "Wir möchten alle Beteiligten an ihre Verantwortung erinnern. Denn eines ist auch klar: Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben."



Das Land Tirol wiederum hat im Vorfeld in einer Presseerklärung klargemacht, dass man an den Hahnenkammrennen festhalten wolle. "Es gibt derzeit keine Diskussion darüber", sagte ein Sprecher des Landes. Man stehe auch in Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, die für ein mögliches Veranstaltungsverbot verantwortlich sei.