Neumayer gewann Europacup-Abfahrt in Kvitfjell

Der Salzburger Christopher Neumayer hat im alpinen Ski-Europacup die Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. Neumayer setzte sich am Dienstag auf der Olympiastrecke von 1994 in Norwegen 0,28 Sekunden vor dem Schweizer Urs Kryenbühl durch, Dritter wurde mit Christoph Krenn (0,33) der nächste Österreicher.

Im Europacup-Gesamtstand ist der in der Abfahrtswertung voran liegende Neumayer Dritter. In Führung liegt der Vorarlberger Johannes Strolz (811 Punkte) vor einem weiteren Österreicher, dem Tiroler Dominik Raschner (677). (APA)