Neureuther: "Hirschers 8 Gesamtweltcupsiege unerreicht"

Die acht Gesamtweltcupsiege in Serie von Marcel Hirscher bleiben nach dessen Rücktritt vom Skisport in den Augen von Felix Neureuther unerreicht. "Acht in Folge im Herrenbereich: Das wird viele, viele Jahre dauern. Das wird nicht mehr passieren, glaube ich", sagte Neureuther, nachdem der 30-jährige Salzburger am Mittwochabend sein Karriereende bekanntgegeben hatte.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Hirscher und Neureuther können gut miteinander